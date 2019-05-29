Тысячи учителей Новой Зеландии проводят марш протеста

29 мая 2019 07:45 (UTC+04:00)

Тысячи школьных учителей Новой Зеландии вышли в среду на общенациональный марш протеста с требованиями улучшения условий труда и повышения заработной платы. Об этом сообщила в своей электронной версии газета New Zealand Herald, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Во многих новозеландских городах в "мега-марше" участвуют преподаватели государственных и смешанных школ всех уровней - от начальных до выпускных классов. В крупнейшем городе страны, Окленде, по предварительным оценкам, на акцию протеста вышли около 10 тыс. сотрудников учебных заведений и тех, кто поддерживает их требования.

По данным министерства образования, об участии в марше и отмене занятий в среду ведомство заранее предупредили представители 1424 школ страны. Это почти 60% всех государственных и смешанных школ, действующих в Новой Зеландии. В министерстве считают, что акцию поддерживают значительно большее число учебных заведений, так как решение о предупреждении ведомства принимают сами учителя на добровольной основе.

Отмечается, что нынешний марш - крупнейшая подобная акция в стране за последние десятилетия. Из-за отмены уроков в большинстве школ Новой Зеландии пропустить занятия в среду были вынуждены более 773 тысяч учеников.

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