Бригитте Бирляйн стала первой женщиной-канцлером Австрии

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен в четверг выбрал председателя австрийского Конституционного суда Бригитте Бирляйн на должность временного канцлера республики, она будет руководить переходным правительством страны до досрочных парламентских выборов в сентябре, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Президент в четверг выступил с соответствующим заявлением в своей канцелярии. Во вторник президент Австрии освободил от обязанностей правительство страны во главе с Себастьяном Курцем после вынесенного парламентом вотума недоверия на фоне скандала с бывшим вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе.

Ушедшие в отставку министры исполняли свои обязанности до назначения нового правительства. Курц их примеру не последовал, поэтому функции канцлера два дня выполнял вице-канцлер Хартвиг Легер, успевший на этом посту посетить неформальный саммит ЕС в Брюсселе.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.