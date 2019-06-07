В Хитроу установят 3D-cканеры в зоне досмотра ручной клади

7 июня 2019 10:36 (UTC+04:00)

Аэропорт Хитроу в Лондоне установит 3D-cканеры, что позволит пассажирам при досмотре не доставать из ручной клади емкости с жидкостью и электронную технику, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Новая техника стоимостью £50 млн (более $63 млн) будет введена в эксплуатацию до 2022 года. С помощью полученного трехмерного изображения при сканировании багажа, сотрудники службы безопасности аэропорта смогут получить четкое представление о содержимом сумок и чемоданов.

"Данное современное оборудование не только обеспечит безопасность аэропорта с помощью новейших технологий, но и позволит нашим будущим пассажирам сосредоточиться на своих поездках и тратить меньше времени на подготовку к контрольному досмотру", - сказал представитель аэропорта Крис Гартон.

В настоящее время пассажиры при досмотре ручной клади в Хитроу должны доставать из своего багажа и складывать в отдельный пакет все предметы, которые могут содержать жидкость вне зависимости от их объема, а также класть отдельно на ленту сканнера такую электронную технику, как ноутбуки и фотоаппараты.

Хитроу - один из самых загруженных аэропортов мира. В 2018 году он обслужил 80 млн пассажиров (больше 219 тыс. человек в сутки).

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