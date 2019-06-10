Трамп заявил, что Китаю "придется" заключить соглашение с США

10 июня 2019 17:18 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC заявил, что Китаю "придется" пойти на соглашение по торговле с Соединенными Штатами, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Ранее американский лидер заявлял, что обязательно добьется заключения торгового соглашения с КНР.
По словам Трампа, Китай заключит соглашение, "потому что им придется".

Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.

Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп обещал ввести новые пошлины, если Си Цзиньпин не приедет на G20
Другие страны 17:52
Хайко Маас: ЕС попытается поддержать Иран после выхода США из сделки
Другие страны 14:49
В Китае действия США против Huawei назвали позорными
Другие страны 14:00
Польша и США завершили переговоры о повышении военного присутствия
Другие страны 11:02
США призвали молдавских политиков урегулировать кризис путем переговоров
Другие страны 10:13
Си Цзиньпин обсудит на саммите ШОС торговую войну с США и борьбу с терроризмом
Китай 07:15
Лента новостей
Азербайджанская гимнастка успешно выступила на соревнованиях Гран-При
Общество 18:21
В бакинском метро стало больше вагонов
Общество 18:12
Диплом за "убийство" - чем отличились азербайджанские актеры в Казани (ФОТО)
Культура 18:03
Опубликованы данные по страховым сборам в Азербайджане в первой трети 2019 года
Экономика 18:01
В суде по делу бывшего главы Межбанка обвинитель взял отсрочку в связи с ходатайствами адвокатов
Общество 18:01
Трамп обещал ввести новые пошлины, если Си Цзиньпин не приедет на G20
Другие страны 17:52
У Ирана было 40 лет, чтобы слезть с нефтяной «иглы» - министр
Экономика 17:43
Президент Ильхам Алиев назначил новых членов Наблюдательного совета ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация»
Политика 17:42
ТОП-10 страховых компаний Азербайджана по сборам
Бизнес 17:38