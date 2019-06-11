Польские музейщики нашли подземный ход, который может вести к Янтарной комнате

Сотрудники Музея Второй мировой войны в польском городе Мамерки на северо-востоке страны считают, что нашли след Янтарной комнаты, похищенной в годы Великой Отечественной войны гитлеровцами из Царского Села. На территории бывшего штаба командования немецких сухопутных войск они обнаружили неизвестный ранее подземный тоннель, который не использовался много десятилетий и, по их мнению, может вести к месту, где спрятано сокровище, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"В Мамерках много технических подземных каналов, однако все они были давно раскопаны, а трубы извлечены", - цитирует информационный портал Onet слова представителя музея Бартломея Плебаньчика. "Это первый колодец с закрытым входом, который мы обнаружили", - добавил он, подчеркнув, что местные жители и лесники о нем ничего не знали.

"Конечно, мы не можем исключать, что это обычный технический колодец. Но нас мучает тот факт, что кто-то намеренно прикрыл его полуметровым слоем земли. Ее было так много, что на этом месте даже выросло дерево", - отметил Плебаньчик. По его словам, найти подземный тоннель помог георадар. Сейчас исследователи пытаются получить разрешение, чтобы попасть внутрь.

Янтарную комнату искали в Мамерках и ранее. В местном музее экспонируется ее копия.

Янтарная комната - подарок прусского короля Фридриха Вильгельма I Петру Великому (1672 - 1725). Ее части перевезли в Санкт-Петербург в 1717 году. При императрице Елизавете Петровне (1709-1962) зодчий Бартоломео Растрелли добавил в отделке кабинета золоченую резьбу, зеркала и мозаичные картины из агата и яшмы. Во время Второй мировой войны она была вывезена фашистами во время оккупации Царского Села.

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