Лавров прокомментировал действия США в отношении палестинских беженцев

3 июля 2019 13:23 (UTC+04:00)

Попытки США за счет экономической части так называемой сделки века навсегда оставить палестинских беженцев в странах пребывания противоречат резолюциям Совета Безопасности ООН. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с генеральным секретарем ОИС Юсефом Ахмедом аль-Усаймином, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Кроме экономической составляющей мы не видели, как политически США собираются презентовать свой план в том, что касается соответствия тем резолюциям, которые принимались в СБ ООН, соответствия арабской мирной инициативе. Не видя всей картины американского понимания урегулирования, очень трудно делать какие-то окончательные выводы", - отметил министр.

"Но в предварительном плане скажу, что экономическая часть предполагает инвестирование порядка $50 млрд, где-то половина от этой суммы - в Палестину, а остальные $25 млрд - в инфраструктуру тех стран, где расположены уже многие годы палестинские беженцы. Если это нацелено на то, чтобы эти беженцы оставались там навсегда и для этого соответствующие страны получат определенные финансовые вливания, то уже одно это противоречит решениям Совета Безопасности ООН, которые предполагают, среди прочего, такое палестинское государство, которое будет дееспособным и которое будет принимать беженцев из стран, где они сейчас находятся, прежде всего [это] Ливан, Египет и ряд других, - подчеркнул Лавров. - Поэтому мы хотим, чтобы наши американские коллеги все-таки объяснили нам весь свой замысел, а не пытались по кусочку показывать нам свои идеи".

Генсек ОИС в свою очередь обратил внимание, что можно обсуждать любые варианты решения палестино-израильской проблемы, но "их необходимо рассматривать в комплексе и подходить к ним мудро". Он также заявил, что необходимо "соблюдать нормы международного права и резолюции Совета Безопасности ООН".

22 июня Белый дом обнародовал 40-страничный документ с экономическими аспектами плана урегулирования палестино-израильского конфликта, который еще называют "сделкой века". Он предусматривает, в частности, инвестиции в Палестину и соседние страны в размере $50 млрд. Предлагается, что в течение 10 лет чуть более половины этой суммы будет предоставлена Палестине, остальное будет инвестировано в экономику Египта, Иордании и Ливана.

С 25 по 26 июня в Манаме проходила международная встреча, которая преследовала цель раскрыть экономические аспекты готовящейся "сделки века". Свои делегации на нее послали Египет, Иордания, Марокко, ОАЭ, Кувейт и Саудовская Аравия. Воздержались от участия в конференции ряд арабских стран, а также официальные лица Израиля.

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