На юге Чили разлилось около 40 тысяч литров нефтепродуктов

28 июля 2019 06:29 (UTC+04:00)

Около 40 тысяч литров нефтепродуктов разлилось на юге Чили, начато расследование инцидента. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщают военно-морские силы страны.

"В субботу, 27 июля, был получен звонок от компании CAP (крупнейшая горнодобывающая компания Чили) с сообщением о разливе около 40 тысяч литров дизельного топлива в 250 километрах на северо-западе от Пуэрто-Наталес", - сообщается в Twitter ВМС.

Пуэрто-Наталес - город на юге Чили, буквально окруженный национальными парками, самый известный из которых Торрес-дель-Пайне. Это также удобная стартовая точка для путешествия по Огненной земле и Патагонии.

К месту происшествия отправлены два корабля со специалистами с целью контроля и смягчения нанесенного ущерба.

Кроме того, начато расследование инцидента, на борту одного из судов находятся представители прокуратуры, которые начнут предварительное расследования причин разлива.

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