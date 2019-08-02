В Южной Корее назвали безрассудством усиление Японией торговых санкций

2 августа 2019 10:34 (UTC+04:00)

Республика Корея сожалеет об эскалации напряженности в связи ужесточением Токио ограничений на экспорт высокотехнологичных комплектующих. Об этом в пятницу заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Отказ от дипломатического диалога и принятие данного решения (об исключении Южной Кореи из списка стран, в которые без ограничений поставляются стратегические материалы - прим. ТАСС) является безрассудным и усугубляет ситуацию", - цитирует агентство Yonhapвыступление главы государства на экстренном заседании Государственного совета Республики Корея. Также Мун Чжэ Ин выразил "глубокое сожаление" в связи с политикой Токио.

Помимо этого, южнокорейский президент предупредил правительство Японии о том, что "оно понесет полную ответственность за дальнейшее развитие ситуации".

Данная мера стала уже вторым шагом Токио по ограничению экспорта. 1 июля Япония ужесточила контроль за поставками в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных гаджетов. Поводом для этого, в частности, послужили подозрения, что часть этих компонентов может нелегально поставляться из Республики Корея в КНДР. Сеул категорически отвергает такую возможность.

Отношения Токио и Сеула обострились осенью 2018 года, когда Верховный суд Республики Корея обязал японскую компанию Nippon Steel & Sumitomo Metal выплатить компенсацию четырем корейским гражданам за принуждение их к труду во время Второй мировой войны. Правительство Японии отвергло решение суда, подчеркнув, что эта проблема была окончательно решена при нормализации отношений Токио и Сеула в 1965 году. В соответствии с подписанным тогда двусторонним соглашением подобные разбирательства предусматривают привлечение к процессу представителей третьих стран.

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