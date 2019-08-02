Правительство Индии направило десятки тысяч военных в спорный регион Кашмир

Правительство Индии направило по меньшей мере 28 тысяч военнослужащих сил полиции центрального резерва (CRPF) на север страны в спорный регион Кашмир в дополнение к 10 тысячам военнослужащих, которые были размещены там на прошлой неделе, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщил изданию неназванный высокопоставленный источник, за последние четыре дня в Кашмирскую долину были отправлены представители 281 военизированного формирования. По данным источника, развертывание направлено на защиту от "возможных" протестов, связанных с решениями правительства. При этом вооруженные силы были приведены в состояние повышенной готовности.

Точная причина переброски военнослужащих не сообщается. По данным India Today, ранее один из главных представителей полицейского управления штата Джамму и Кашмир заявил, что военнослужащих "направили для отдыха и восстановления сил в долине". При этом источники в правительстве заявили, что было получено сообщение о возможном теракте.

Сообщается, что решение об отправке войск в регион поступило после возвращения советника премьер-министра Индии по вопросам национальной безопасности Аджита Довала из Кашмира, где он находился с визитом с 24 по 26 июля. По данным источников, там он провел встречи с высокопоставленными сотрудниками служб безопасности и разведки, на которых обсуждалась ситуация в регионе.

По данным СМИ, неожиданный ввод большого количества военнослужащих в регион вызвал панику среди мирных жителей. В настоящее время в отношениях между Индией и Пакистаном сохраняется напряженность из-за нападения на колонну военизированной полиции, которое произошло 14 февраля в индийском штате Джамму и Кашмир. Ответственность за случившееся взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад", руководитель которой Масуд Азхар базируется в Пакистане. Жертвами атаки в тот день стали 45 человек.

После нее Индия обвинила Пакистан в поддержке террористических формирований, Исламабад отверг эти обвинения как "бездоказательные", предложив провести совместное комплексное расследование. Инцидент осложнил и без того напряженные отношения между Нью-Дели и Исламабадом, вновь поставив регион на грань военного конфликта.

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