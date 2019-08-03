В КНДР сообщили, что 2 августа страна провела испытания реактивной системы залпового огня

КНДР провела в ночь на 2 августа испытания новой реактивной системы залпового огня с управляемыми ракетами. Об этом сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, запусками руководил лидер страны Ким Чен Ын. Испытания были направлены на изучение ряда технических характеристик "крупнокалиберных управляемых ракет для систем залпового огня". Отмечается, что Ким Чен Ын удовлетворен результатами.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов ВС Республики Корея сообщил, что КНДР осуществила в ночь на пятницу запуск неопознанных снарядов малой дальности. Согласно его информации, снаряды были запущены в 02:59 и 03:23 из провинции Хамгён-Намдо, расположенной на восточном побережье страны, в сторону Японского моря. По мнению южнокорейских военных, Пхеньян испытывал тот же тип баллистических ракет малой дальности, что и в ходе двух предыдущих ракетных пусков 25 и 31 июля. При этом ЦТАК 1 августа опубликовало сообщение, в котором отмечалось, что 31 июля КНДР осуществила испытания "новейшей крупнокалиберной многоцелевой ракетной системы".

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