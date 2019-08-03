В Италии семь человек арестовали по делу о давке в клубе, где погибли люди

Итальянские карабинеры арестовали семь человек по делу о панике и давке, жертвами которой стали шесть посетителей клуба в городе Коринальдо близ Анконы в декабре прошлого года, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В давке перед рэп–концертом погибли пятеро несовершеннолетних в возрасте 14-16 лет и взрослая женщина, которая пришла на концерт со своей 11-летней дочерью. Согласно свидетельствам очевидцев, панику спровоцировало применение перцового баллончика одним из посетителей. Всего пострадали около 200 человек.

Как сообщили представители карабинеров, начатое расследование выявило группировку молодых людей 19-22 лет, которые занимались кражей ювелирных изделий на концертах и дискотеках в центральной и северной Италии. Перцовый спрей они могли применить, чтобы скрыться после кражи.

Всего фигурантами дела о гибели нескольких человек стали 18 человек, в том числе владельцы и управляющие заведения, охранники, мэр Коринальдо и местные чиновники, отвечавшие за безопасность клуба.

Схожая трагедия произошла 3 июня 2017 года в Турине. В ходе трансляции финала Лиги чемпионов на площади Сан-Карло возникла паника и массовая давка. Всего посмотреть игру тогда собрались около 30 тысяч человек, более 1,6 тысячи пострадали. Две женщины позднее скончались от полученных травм. К давке привело использование группой грабителей перцового баллончика. Признанные виновными четверо молодых людей марокканского происхождения приговорены к 10 годам заключения.

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