Индия намерена отменить особый конституционный статус штата Джамму и Кашмир

Правительство Индии предлагает отменить статью 370 конституции, которая наделяет штат Джамму и Кашмир особым статусом. Об этом заявил в понедельник министр внутренних дел Индии Амит Шах, выступая в парламенте страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Статью 370, наделяющую Джамму и Кашмир особым статусом, следует отменить. Устройство Джамму и Кашмира должно быть реорганизовано", - сказал министр, выступление которого транслировали индийские телеканалы.

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