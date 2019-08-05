Пакистан обратится в суд ООН из-за решения Индии по статусу Кашмира

Пакистан обратится в Международный суд ООН и предпримет другие дипломатические шаги в связи с решением властей Индии отменить специальный статус штата Джамму и Кашмир, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса штата. Соответствующий законопроект был представлен в парламент.

Источники сообщили, что пакистанский МИД немедленно обратится за консультацией к экспертам по праву, чтобы затем представить правительству подробный план действий. Как отмечается, в Исламабаде полагают, что действия Нью-Дели нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН.

В Джамму и Кашмире - единственном индийском штате, где большинство населения составляют мусульмане, - активно действуют сепаратисты, выступающие за его независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ - армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.

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