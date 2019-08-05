В Бразилии наркоторговец пытался сбежать из тюрьмы, переодевшись дочерью

Главарь банды наркоторговцев, отбывающий многолетний срок в тюрьме Рио-де-Жанейро, пытался бежать, переодевшись в свою 19-летнюю дочь, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщается, 42-летний гангстер Клаувино да Силва, осужденный на 73 года тюремного заключения, предпринял дерзкую попытку побега в минувшую субботу, когда принимал визитеров, среди которых была его дочь.

Для перевоплощения да Силва использовал парик, латексную маску и женскую кофточку, украшенную рисунками розовых пончиков. Охрана сумела перехватить преступника на выходе из тюрьмы "Жерисино", заметив подозрительные признаки в его поведении.

На видеокадрах, размещенных на сайте портала, видно, как задержанный буквально разоблачается перед камерой – сначала он снимает парик, затем маску и наконец кофточку.

Полиция ведет расследование попытки побега. Предполагается, что необходимые аксессуары в тюрьму пронесла беременная посетительница да Силвы, которую не обыскивали сотрудники охраны.

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