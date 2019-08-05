МИД Пакистана осудил решение властей Индии лишить штата Джамму и Кашмир особого статуса

5 августа 2019 14:37 (UTC+04:00)

Министерство иностранных дел Пакистана осудило решение правительства Индии отменить особый статус штата Джамму и Кашмир, который закреплен в статье 370 индийской конституции. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Пакистан решительно осуждает заявление правительства Индии о штате Джамму и Кашмир, - говорится в сообщении. - Как следует из резолюции Совета Безопасности ООН, никакие действия Нью-Дели не могут изменить статус данного спорного региона. Исламабад предпримет все возможные меры, чтобы остановить эти незаконные действия".

Правительство Индии объявило в понедельник о решении отменить статью 370 конституции, которая наделяет штат Джамму и Кашмир особым статусом. Как сообщил в парламенте министр внутренних дел Индии Амит Шах, Джамму и Кашмир теряет статус штата и становится союзной территорией (имеющей меньше прав, чем штат), от него отделяется историческая область Ладакх, которая также становится союзной территорией. Ожидаются и другие перемены в сфере статуса и управления Джамму и Кашмиром.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Пакистан обратится в суд ООН из-за решения Индии по статусу Кашмира
Другие страны 13:01
Индия намерена отменить особый конституционный статус штата Джамму и Кашмир
Другие страны 10:15
В Индии задержали стюардессу за контрабанду золота
Другие страны 05:14
Индия и США будут развивать сотрудничество стартапов и оборонных предприятий
Другие страны 3 августа 09:54
Правительство Индии направило десятки тысяч военных в спорный регион Кашмир
Другие страны 2 августа 10:56
Доход Beeline в Узбекистане вырос на 10,6%
Бизнес 2 августа 09:19
Лента новостей
Через порты Турции в июне перевезено свыше 700 тыс. автомобилей
Бизнес 14:47
Узбекский "Нефтегазинвест" закупит катализаторы
Тендеры 14:36
ИВ Баку предупредила население и водителей (ЭКСКЛЮЗИВ)
Общество 14:34
Казахстанский тенге продолжает дешеветь
Финансы 14:33
Али Ахмедов: Оппозиция, заодно с заинтересованными внешними силами, начала против Азербайджана клеветническую кампанию
Политика 14:27
Предложение на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысило спрос в 6 раз
Экономика 14:24
Баку принимает 31 международную олимпиаду по информатике
Общество 14:24
SOCAR эвакуировала около 700 нефтяников из-за сильного ветра
Энергетика 14:21
В Бразилии наркоторговец пытался сбежать из тюрьмы, переодевшись дочерью
Другие страны 14:16