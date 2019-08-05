МИД Пакистана осудил решение властей Индии лишить штата Джамму и Кашмир особого статуса

Министерство иностранных дел Пакистана осудило решение правительства Индии отменить особый статус штата Джамму и Кашмир, который закреплен в статье 370 индийской конституции. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Пакистан решительно осуждает заявление правительства Индии о штате Джамму и Кашмир, - говорится в сообщении. - Как следует из резолюции Совета Безопасности ООН, никакие действия Нью-Дели не могут изменить статус данного спорного региона. Исламабад предпримет все возможные меры, чтобы остановить эти незаконные действия".

Правительство Индии объявило в понедельник о решении отменить статью 370 конституции, которая наделяет штат Джамму и Кашмир особым статусом. Как сообщил в парламенте министр внутренних дел Индии Амит Шах, Джамму и Кашмир теряет статус штата и становится союзной территорией (имеющей меньше прав, чем штат), от него отделяется историческая область Ладакх, которая также становится союзной территорией. Ожидаются и другие перемены в сфере статуса и управления Джамму и Кашмиром.

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