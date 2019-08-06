Китай выступил против решения Индии об изменении статуса приграничной области Ладакх

Власти Китая выступают против односторонних действий Индии, которые приведут к изменению статуса приграничной области Ладакх. Об этом во вторник заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Китайская сторона всегда выступала против того, чтобы индийская сторона включила в административную юрисдикцию территорию на западном участке китайско-индийской границы. Это твердая, последовательная позиция, которая никогда не изменится", - приводит ее слова сайт МИД КНР.

"В последнее время индийская сторона в одностороннем порядке вносит изменения в национальное законодательство, что нарушает территориальный суверенитет Китая, - указала официальный представитель ведомства. - Это недопустимые методы, они не будут иметь никакого эффекта".

Хуа Чуньин также отметила, что "Китай призывает индийскую сторону проявлять осторожность в вопросе о границах, строго соблюдать достигнутые двусторонние договоренности и воздерживаться от действий, которые могут вызвать дальнейшее осложнение пограничного вопроса".

Ситуация на границе

Правительство Индии объявило в понедельник о решении отменить статью 370 конституции, которая наделяет штат Джамму и Кашмир особым статусом. Как сообщил в парламенте министр внутренних дел Индии Амит Шах, Джамму и Кашмир теряет статус штата и становится союзной территорией (имеющей меньше прав, чем штат - прим. ТАСС). Кроме того, от него отделяется историческая область Ладакх, которая также становится союзной территорией. Через Ладакх проходит западная часть границы Индии и КНР.

В 1962 году между Индией и Китаем произошел вооруженный пограничный конфликт. Пекин до сих пор выдвигает претензии на 3,5 тыс. кв. км территории индийского приграничного штата Аруначал-Прадеш. Нью-Дели, в свою очередь, считает, что КНР "незаконно оккупирует" более 43 тыс. кв. км индийского штата Джамму и Кашмир.

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