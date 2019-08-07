Премьер Пакистана создал комитет для проработки ответа на решение Индии по Кашмиру

Премьер-министр Пакистана Имран Хан распорядился создать специальный комитет для проработки правового, политического и дипломатического ответа на решение Нью-Дели упразднить штат Джамму и Кашмир, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает газета, специальный комитет будет состоять из семи членов, среди которых значатся министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши, генеральный прокурор Пакистана Анвар Мансур Хан, первый заместитель министра иностранных дел Сохаил Махмуд, специальный посланник по вопросам религии Ахмед Суфи, а также директор Объединенного разведывательного управления Фаиз Хамид, начальник управления военных операций штаба сухопутных войск Пакистана Науман Закария и директор Объединенной службы по связям с общественностью Асиф Гафур. "Премьер-министр тем самым немедленно создает команду из семи человек, которая должна дать рекомендации для формулирования юридического, политического и дипломатического ответа на последние события, связанные с оккупацией индийского Кашмира", - цитирует текст распоряжения издание.

Правительство Индии объявило в понедельник о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью было решено отменить статью 370 конституции, которая наделяла штат Джамму и Кашмир особым статусом. Позднее документ был одобрен в парламенте. Пакистан решительно осудил этот шаг.

По конституции Индии, Джамму и Кашмир имеет особую автономию, в этом штате все законы, принятые центральным правительством (за исключением касающихся сфер обороны, внешних связей и некоторых других), должны были проходить одобрение местной ассамблеи. Жители других регионов Индии не имели право покупать там землю. Джамму и Кашмир имел собственный флаг, ряд других преимуществ.

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