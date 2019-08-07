Индонезия призвала все стороны отказаться от эскалации ситуации из-за решения по Кашмиру

Власти Индонезии призвали все заинтересованные стороны отказаться от эскалации ситуации, вызванной решением Нью-Дели упразднить индийский штат Джамму и Кашмир. Об этом заявил официальный представитель индонезийского МИД, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Обострение ситуации определенно не принесет никому пользы. Индонезия надеется, что взаимодействие и дипломатия останутся в приоритете в связи с Кашмиром", - приводит его слова в среду агентство Antara.

Правительство Индии объявило 5 августа о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат Джамму и Кашмир особым статусом. Пакистан решительно осудил этот шаг.

По конституции Индии, Джамму и Кашмир имел особую автономию, в этом штате все законы, принятые центральным правительством (за исключением касающихся сфер обороны, внешних связей и некоторых других), должны были проходить одобрение местной ассамблеи. Жители других регионов Индии не имели право покупать там землю. Джамму и Кашмир имел собственный флаг.

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