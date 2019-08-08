Власти Индии задержали в Кашмире более 500 человек

8 августа 2019 11:54 (UTC+04:00)

Власти Индии задержали более 500 человек, включая представителей местных партий, на территории упраздненного штата Джамму и Кашмир, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сотрудники правоохранительных органов задержали в Кашмире более 500 человек, среди них - политические лидеры и активисты. Большинство жителей остаются дома из-за усиленных мер безопасности, - говорится в сообщении. - В целом ситуация в регионе остается спокойной, индийское правительство принимает меры для поддержания порядка".

Ранее агентство ANI сообщило, что премьер-министр Индии Нарендра Моди в четверг выступит с обращением к нации в связи с ситуацией в бывшем штате Джамму и Кашмир.

7 августа власти Пакистана приняли решение выслать посла Индии после того, как в Нью-Дели объявили об упразднении штата. Также Исламабад заявил о намерении понизить уровень дипломатических отношений и приостановить двустороннюю торговлю с Индией.

5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом.

До поправок в конституцию Индии Джамму и Кашмир обладал особой автономией. В частности, все законы, принятые центральным правительством (за исключением касающихся сфер обороны, внешних связей и некоторых других), должны были проходить одобрение ассамблеи штата. Жители других регионов Индии не имели право покупать там землю. Джамму и Кашмир имел собственный флаг, ряд других преимуществ.

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