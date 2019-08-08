При крушении небольшого самолета в Пенсильвании погибли три человека

Небольшой самолет упал в четверг во дворе жилого дома в городе Уиллоу-Гроув на юго-востоке штата Пенсильвания, погибли три человека, которые находились на борту, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Катастрофа произошла вскоре после вылета воздушного судна из аэропорта в пригороде Филадельфии (штат Пенсильвания). Куда направлялся самолет, пока не уточняется.

Перед падением самолет задел верхушки нескольких деревьев. Никто из находившихся на земле людей не пострадал.

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