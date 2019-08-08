При крушении небольшого самолета в Пенсильвании погибли три человека

8 августа 2019 17:43 (UTC+04:00)

Небольшой самолет упал в четверг во дворе жилого дома в городе Уиллоу-Гроув на юго-востоке штата Пенсильвания, погибли три человека, которые находились на борту, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Катастрофа произошла вскоре после вылета воздушного судна из аэропорта в пригороде Филадельфии (штат Пенсильвания). Куда направлялся самолет, пока не уточняется.

Перед падением самолет задел верхушки нескольких деревьев. Никто из находившихся на земле людей не пострадал.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Италии два человека погибли при крушении легкомоторного самолета
Другие страны 7 августа 11:55
Узбекистан налаживает сотрудничество с Филадельфией
Бизнес 5 августа 12:46
Продолжаются поиски потерпевшего крушение самолета ВВС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 27 июля 13:06
Минобороны Азербайджана: Распространенное в соцсетях видео в связи с крушением МиГ-29 является фейком
Общество 26 июля 10:43
В оперативном штабе прошло служебное совещание в связи с крушением МиГ-29 ВВС Азербайджана
Политика 25 июля 17:03
При крушении самолета в Мексике погибли четыре человека
В мире 24 июля 07:59
Лента новостей
В Узбекистане будет запущено новое кожевенное производство
Бизнес 18:52
Анна Нетребко: Азербайджанская свадьба - это праздник для всех!(ФОТО)
Звёздный мир 18:48
Бахрам Багирзаде посвятил свой новый фотоальбом бакинским кошкам
Интересное 18:44
Экс-президент Киргизии Атамбаев задержан
Кыргызстан 18:38
Цифровизация налогового администрирования принесет в бюджет Казахстана почти $5 млрд
Финансы 18:36
В некоторых местах Хатаинского района Баку ограничена подача газа
Общество 18:31
Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на РЕПО-операции
Финансы 18:23
РГУ Минобороны Казахстана закупит лекарства
Тендеры 18:20
Турция поставила бронемашины Ejder Yalchin 4x4 Узбекистану
Бизнес 18:03