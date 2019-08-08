Могерини сообщила, что ЕС внимательно следит за развитием ситуации в Кашмире

Европейский Союз пристально следит за развитием событий в Кашмире. Об этом в четверг заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Пакистана Шахом Ахмедом Куреши. Содержание беседы распространил пакистанский МИД, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Фредерика Могерини подчеркнула, что "эскалация напряженности может отрицательно отразиться как на мирном процессе в Афганистане, так и на ситуации в сфере безопасности региона". По ее словам, ЕС продолжает внимательно следить за развитием ситуации в Кашмире.

"[Недавние] действия Индии (упразднение штата Джамму и Кашмир - прим. ТАСС) могут усугубить ситуацию в области защиты прав человека вдоль линии контроля и серьезно повлиять на мир и стабильность в Южной Азии", - в свою очередь заявил Куреши, призвав собеседницу вынести данный вопрос на обсуждение представителей стран-членов ЕС.

Глава МИД Пакистана при этом указал на "факт развертывания 180 тыс. индийских военных, а также приостановку предоставления услуг связи и введение комендантского часа вдоль линии контроля".

В отношениях Исламабада и Нью-Дели сохраняется напряженность из-за решения Индии упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории. С этой целью парламент утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла этот штат особым статусом.

В связи с этим 7 августа власти Пакистана приняли решение выслать посла Индии на родину. Также Исламабад заявил о готовности понизить уровень дипломатических отношений и приостановить двустороннюю торговлю с Индией.

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