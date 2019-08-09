Пакистан прекращает культурный обмен с Индией из-за Кашмира

9 августа 2019 11:31 (UTC+04:00)

Власти Пакистана после обострения ситуации вокруг Кашмира решили прекратить культурный обмен с Индией. Об этом заявила в пятницу советник пакистанского премьер-министра по информации и телевещанию Фирдус Ашик Аван, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы прекратили использование всех видов развлекательного контента из Индии", - цитирует советника газета Doon. По словам Аван, индийские материалы содержат пропаганду, которая воздействует на молодежь Пакистана.

Ранее Исламабад запретил показ индийских фильмов в кинотеатрах страны из-за эскалации конфликта между двумя странами.

В отношениях Пакистана и Индии возникла напряженность из-за решения Нью-Дели упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории. С этой целью парламент утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат Джамму и Кашмир особым статусом.

В связи с этим 7 августа власти Пакистана приняли решение выслать посла Индии. Исламабад также заявил о намерении понизить уровень дипломатических отношений и приостановить двустороннюю торговлю с Индией. 8 августа Пакистан объявил о приостановке движения железнодорожного экспресса по одному из главных маршрутов между двумя странами, соединяющему Лахор и Нью-Дели.

До поправок в конституцию Индии этот штат обладал особой автономией. В частности, все законы, принятые центральным правительством (за исключением касающихся сфер обороны, внешних связей и некоторых других), должны были проходить одобрение ассамблеи штата. Жители других регионов Индии не имели права покупать там землю. Джамму и Кашмир имел собственный флаг, ряд других преимуществ.

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