Число жертв ливней и наводнений в индийском штате Керала возросло до 42 (Обновлено)

10 августа 2019 08:11 (UTC+04:00)

Не менее 42 человек погибли в результате ливней и наводнений в штате Керала на юге Индии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщило индийское информагентство ANI. Ранее агентство Reuters сообщало о 28 жертвах стихии.

По данным ANI, свыше 100 тыс. человек, проживающих в затронутых наводнениями регионах, эвакуированы. В некоторых районах штата объявлен наивысший уровень опасности, отменены занятия в школах. Международный аэропорт Кочин, являющийся самым загруженным в штате, закрыт.

Главный министр штата Пинарайи Виджаян ранее провел встречу с представителями местного агентства по борьбе с чрезвычайными ситуациями, чтобы проконтролировать ход спасательных работ. По данным правительственного Метеорологического департамента Индии, ливни в штате не прекратятся еще как минимум четыре дня.

07:22 (GMT+4) Число жертв муссона в южном индийском штате Керала увеличилось до 35 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает журнал India Today.

Ранее сообщалось о 17 погибших, 22 тысячах эвакуированных.

По данным издания, также 27 человек пострадали, семеро числятся пропавшими без вести. Также 40 человек могут быть заблокированными под обломками, образованными крупными оползнями.

Рейсы в международном аэропорту Кочин были отложены до 15.00 по местному времени в воскресенье. Девятнадцать поездов были отменены в штате из-за сильных ливней.
В конце июня в южные и западные регионы Индии пришли муссонные ливни, что привело к затоплению целого ряда населенных пунктов. По оценкам специалистов, нынешний муссон стал для Индии одним из самых разрушительных за последние 10 лет.

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