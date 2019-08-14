Посол Китая: Пекин ценит сотрудничество с Москвой в сфере безопасности

14 августа 2019 12:19 (UTC+04:00)

Китай высоко ценит совместную работу с Россией в сфере обеспечения безопасности в регионе. Об этом заявил журналистам в среду новый посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Китайско-российское сотрудничество в области безопасности очень важно, - сказал он. - Мы совместно работаем, мы гарантируем безопасность в регионе. Мы видим, что в нашем регионе нестабильно, ежегодно мы проводим совместные учения, обмениваемся информацией. Думаю, что это очень полезно и очень важно".

"Вокруг наших стран есть горячие точки, - продолжил дипломат. - Некоторые силы хотят превратить эти горячие точки в пламя, чтобы создать сложности для развития Китая и России"

В этой связи посол подчеркнул, что России и Китаю "надо работать вместе, бок о бок, спиной к спине". "Это - братские отношения", - заключил Чжан Ханьхуэй.

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