Самолет Air France Москва — Париж экстренно сел в Люксембурге

Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, совершил экстренную посадку в Люксембурге, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Командир судна принял такое решение из-за оповещения, связанного с системой торможения, уточнил собеседник агентства.

"Вероятно, это было ложное срабатывание, но из соображений безопасности экипаж все же решил посадить самолет", — добавил представитель Air France.

После технических проверок лайнер продолжит полет.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.