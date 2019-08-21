В Канаде медведь загрыз французского композитора

Французский композитор Жюльен Готье, который путешествовал по канадской Аляске в рамке культурного проекта, погиб при нападении медведя гризли, сообщает сайт France Musique, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Готье закончил Парижскую высшую национальную консерваторию музыки и танца. Начиная с 2017 года, он сотрудничал с Симфоническим оркестром Бретани, а также регулярно участвовал в мероприятиях Парижской филармонии, говорится в коммюнике.

На Аляску 44-летний Готье отправился в компании со своей подругой Камиль Тоскани – биологом и фотографом. Пара намеревалась сплавиться на 1,5 тысячу километров вниз по реке Маккензи в рамках проекта под названием Canoë-camping dans le grand nord canadien, sons, photos... et violoncelle! ("Путешествие на каноэ по великому канадскому северу, звуки, фото... и виолончель!").

Тоскани рассказала канадским правоохранителям, что в ночь на 15 августа медведь схватил ее спящего друга за шею и утащил из палатки в лес. Тело композитора было обнаружено в дикой местности на следующий день.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.