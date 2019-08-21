В гроб договора о РСМД вбит гвоздь, заявил экс-помощник госсекретаря США

21 августа 2019 10:56 (UTC+04:00)

Проведенное США испытание крылатой ракеты наземного базирования вбило гвоздь в гроб Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), назад дороги уже нет, заявил бывший помощник госсекретаря США Томас Кантримен, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Пентагон 19 августа объявил о проведении испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года. Договор перестал действовать 2 августа, он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров.

Позднее в Пентагоне подтвердили, что была испытана модификация крылатой ракеты Tomahawk, предназначенная для поражения наземных целей. Представитель пресс-службы Пентагона подполковник Роберт Карвер также сообщил, что для испытаний использовалась пусковая установка Mk-41, но другой конфигурации, чем та, которая установлена на американской базе в Румынии.

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