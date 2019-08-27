Умер первый президент Гамбии

27 августа 2019 22:42 (UTC+04:00)

Первый президент Гамбии Дауда Джавара (1970-1994) умер в возрасте 95 лет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник в Twitter сообщила канцелярия главы государства.

"Смерть бывшего президента Дауды Джавара встревожила всю страну, - говорится в сообщении. - [Действующий] глава Гамбии Адама Барроу распорядился приспустить государственные флаги".

"Смерть Джавара - большая потеря как для страны, так и всего мира. Я выражаю глубочайшие соболезнования семье экс-президента и всему населению Гамбии", - написал глава государства в "Твиттере".

Дауда Джавара стал первым президентом Гамбии после получения ею независимости от Великобритании 18 февраля 1965 года. В 1994 году он был свергнут в результате военного переворота и переехал в Лондон. В 2002 году Джавара вернулся на родину, дав обещание не заниматься политической деятельностью.

Одним из главных достижений за годы правления Джавара называют реализацию программы экономической перестройки.

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