AliExpress запускает возможность доставки заказов от разных поставщиков в одной посылке

Торговая площадка AliExpress в начале сентября запускает для российских покупателей услугу, в рамках которой товары от разных поставщиков будут формироваться в одной посылке, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Услуга будет доступна бесплатно при общей сумме заказа более $5.

В компании ожидают, что новая услуга сократит сроки доставки в два раза, а также позволит нарастить средний чек заказа. Кроме того, AliExpress намерен снизить и количество неполученных заказов.

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