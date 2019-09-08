В Марокко не менее девяти человек погибли в ДТП с автобусом

8 сентября 2019 19:27 (UTC+04:00)

По меньшей мере девять человек погибли в результате ДТП с автобусом в провинции ар-Рашидийя на востоке Марокко. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, говорится заявлении местных властей.

Как сообщается в заявлении, автобус перевернулся из-за наводнений в районе Кантара Вад в провинции ар-Рашидийя.

Отмечается, что 29 пассажиров автобуса были спасены, пострадавшие были доставлены в больницу для получения необходимой медицинской помощи, в настоящее время идет поиск пропавших без вести пассажиров.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Автобус столкнулся с грузовиком в Шамкире, есть погибший и пострадавшие
Происшествия 7 сентября 08:45
Стали известны имена пострадавших во вчерашнем ДТП в Баку
Происшествия 5 сентября 10:39
Грузовик наехал на группу школьников на юге Китая
Другие страны 5 сентября 10:27
В Баку автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
Происшествия 4 сентября 17:13
Тяжелое ДТП в Гусаре, погибла женщина
Происшествия 4 сентября 15:03
В Турции столкнулись два мотоцикла: есть погибшие
Турция 4 сентября 03:56
Лента новостей
Сирийские войска обстреляли турецкий наблюдательный пост в провинции Хама
Арабские страны 20:35
В МИД Ирана сообщили, что танкер Adrian Darya 1 достиг пункта своего назначения
Политика 20:17
Президент Nissan намерен подать в отставку
В мире 19:54
Видеопроект: PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah Выпуск от 08.09.2019
Политика 19:00
14 человек пострадали при взрыве на народном празднике в Германии
Европа 18:42
Талибы заявили, что отмена переговоров с США приведет к еще большим жертвам
Другие страны 17:51
Парламент Грузии выразил доверие новому правительству
Грузия 17:18
В Испании на пляже обезвредили взрывное устройство
Европа 16:37
Во Франции назвали число погибших из-за жары
Европа 16:14