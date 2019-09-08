В Марокко не менее девяти человек погибли в ДТП с автобусом

По меньшей мере девять человек погибли в результате ДТП с автобусом в провинции ар-Рашидийя на востоке Марокко. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, говорится заявлении местных властей.

Как сообщается в заявлении, автобус перевернулся из-за наводнений в районе Кантара Вад в провинции ар-Рашидийя.

Отмечается, что 29 пассажиров автобуса были спасены, пострадавшие были доставлены в больницу для получения необходимой медицинской помощи, в настоящее время идет поиск пропавших без вести пассажиров.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.