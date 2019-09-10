Huawei отозвала иск против властей США из-за конфискованного оборудования

10 сентября 2019 06:50 (UTC+04:00)

Корпорация Huawei решила отозвать судебный иск, поданный против властей США из-за того, что они конфисковали ее оборудование около двух лет назад, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Huawei в своей исковой жалобе, поданной в США в июне этого года, утверждала, что оборудование, конфискованное во время транспортировки из Соединенных Штатов в КНР, не подпадает под действие американского закона о контроле над экспортно-импортными операциями. Истец настаивал на том, что власти США поступили противозаконно, решив в сентябре 2017 года наложить арест на оборудование, которое было завезено в Соединенные Штаты для последующей отправки в Китай.

Как сообщает Reuters, компания в итоге решила отозвать иск после того, как США вернули Huawei конфискованные материалы. По словам корпорации, это произошло в августе. Как пояснили в Huawei, американские власти пришли к выводу, что китайской компании не нужно было получать экспортную лицензию для транспортировки данного оборудования. В результате оно было возвращено, и Huawei отказалась от судебных претензий.

15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности.

В августе прошлого года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и китайской компанией ZTE. Huawei назвала решение американских властей посягательством на ее законные права.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп заявил, что США пришлось увеличить военные расходы из-за России и Китая
Другие страны 07:35
Трамп сообщил, что представители КНР приедут в США для консультаций через пару недель
Другие страны 06:16
В Гренландии заявили, что по-прежнему привержены развитию отношений с США
Другие страны 05:10
США отслеживают ситуацию в связи с данными о запуске снарядов КНДР
Другие страны 04:50
США намерены предотвращать конфликты в Арктике
Другие страны 02:00
Трамп: США нужно проявлять осторожность относительно въезжающих в страну выходцев с Багам
США 01:22
Лента новостей
Эдди Мерфи встретился с "золотым ребенком" 33 года спустя
Другие страны 07:50
Джонсон заявил, что не будет просить Евросоюз о продлении Brexit
Другие страны 07:48
НАСА подтверждает планы отправить корабль Cygnus к МКС в октябре
Другие страны 07:40
Трамп заявил, что США пришлось увеличить военные расходы из-за России и Китая
Другие страны 07:35
Цена нефти Brent превысила $63
Другие страны 07:08
Трамп сообщил, что представители КНР приедут в США для консультаций через пару недель
Другие страны 06:16
В Гренландии заявили, что по-прежнему привержены развитию отношений с США
Другие страны 05:10
США отслеживают ситуацию в связи с данными о запуске снарядов КНДР
Другие страны 04:50
Алжирская оппозиция заявила о необходимости установления переходного периода в стране
Арабские страны 04:10