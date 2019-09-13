Мун Чжэ Ин планирует встретиться с Трампом в Нью-Йорке в конце сентября

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин планирует провести в сентябре встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщила в пятницу представитель администрации южнокорейского лидера Ко Мин Чжун, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

"Существует договоренность, что встреча пройдет во время посещения Мун Чжэ Ином Генассамблеи в период между 22 и 26 сентября", - отметила она.

Президент Южной Кореи планирует выступить на сессии ООН 24 сентября. Кроме того, запланированы его двусторонние встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем и главами других стран.

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