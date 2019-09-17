В США седьмой человек умер из-за заболевания среди вейперов

17 сентября 2019 22:55 (UTC+04:00)

В США зафиксирован седьмой смертельный случай в результате заболевания, вызванного, предположительно, курением вейпа, сообщает окружное отделение министерства здравоохранения, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее центр профилактики и контроля заболеваний (CDC) США сообщил о вспышке легочных и респираторных заболеваний среди любителей вейпинга. По всей стране расследуется более 500 случаев. CDC предложил потребителям "рассмотреть возможность отказаться от использования электронных сигарет".

Седьмой погибший проживал в округе Туларе штата Калифорния. По данным телеканала, в Калифорнии это второй летальный исход респираторного заболевания, спровоцированного вейпом.

"Отделение минздрава округа Туларе хотело бы предостеречь всех жителей, что любое использование электронных сигарет представляет угрозу здоровью легких и может спровоцировать развитие острых легочных заболеваний с возможным летальны исходом", - предупреждает доктор Карен Хаит на странице отделения в Facebook.

Вероятная причина заболеваний - масло с витамином Е. Специалисты из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) обнаружили это вещество в смесях с марихуаной, которые курили заболевшие вейперы. Однако сотрудники минздрава предупреждают, что делать окончательные выводы преждевременно.

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