У берегов Техаса сформировался тропический шторм "Имельда"

18 сентября 2019 02:25 (UTC+04:00)

Тропический шторм "Имельда" сформировался в акватории Мексиканского залива, недалеко от побережья американского штата Техас. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные во вторник на сайте Национального центра по наблюдению за ураганами США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Скорость ветра в пределах атмосферного явления достигает около 17,9 м/с. Оно находится примерно в 25 км к югу-западу от прибрежного города Фрипорт (штат Техас) и движется в северном направлении со скоростью 3,1 м/с.

Ожидается, что тропический шторм достигнет побережья в ночь на среду. Он может вызвать в ряде районов опасные для жизни наводнения, отмечают сотрудники центра.

Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/ с и более шторм становится ураганом.

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