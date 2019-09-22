Число отмененных в Японии из-за тайфуна авиарейсов превысило 400

22 сентября 2019 09:17 (UTC+04:00)

Японские авиакомпании отменили 412 рейсов из-за тайфуна "Тапа", который приближается к юго-западному острову Кюсю. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье телеканал NHK.

Также там нарушено движение железнодорожного транспорта. По меньшей мере 5 тыс. домов в префектуре Миядзаки остались без света из-за обрывов линий электропередачи. В течение дня на юго-западе Японии может выпасть от 300 до 350 мм осадков, и местные власти предупреждают об опасности схода оползней в горных районах Кюсю.

По прогнозам синоптиков, тропический шторм достигнет Кюсю к вечеру воскресенья. В субботу он прошел мимо южной префектуры Окинава. Там из-за его последствий пострадали почти 20 человек.

"Тапа" стал 17-м тайфуном, сформировавшимся в этом году в Тихом океане. Сейчас скорость ветра в его центральной части достигает 35 м/с, а порывов - 50 м/с. В результате удара тайфуна "Факсай" в начале сентября в Японии погибли три человека, более 60 пострадали.

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