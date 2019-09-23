Лавров и Помпео проведут встречу 27 сентября в штаб-квартире ООН

23 сентября 2019 00:35 (UTC+04:00)

Встреча госсекретаря США Майкла Помпео и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова запланирована на ближайшую пятницу. Об этом сообщила в воскресенье высокопоставленный представитель госдепартамента США, проводившая брифинг по встречам Помпео в Нью-Йорке на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Встреча с Лавровым запланирована на пятницу на 10:30 в штаб-квартире ООН", - сообщила она, добавив, что о повестке дня встречи "будет сообщено позднее".

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