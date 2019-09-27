МИД Сирии: первое заседание конституционного комитета состоится 30 октября

27 сентября 2019 02:52 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым сообщил, что первое заседание конституционного комитета состоится 30 октября, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Первая такая встреча пройдет 30 октября", - сказал Муаллем.

Лавров назвал формирование конституционного комитета важным шагом в сирийском урегулировании. "Все приветствуют его. Вчера я встречался с генсеком ООН господином Антониу Гутерришем, он очень этим вдохновлен, - сказал российский министр. - Посмотрим, как пройдет работа первого заседания, но нужно понимать, что предстоит еще большая работа".

Решение создать конституционный комитет Сирии для выработки рекомендаций по внесению поправок в конституцию республики было принято 31 января 2018 года в Сочи на Конгрессе сирийского национального диалога. Согласно плану спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, в комитет должны войти 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданских обществ). Каждая группа должна назначить по 15 экспертов для участия в заседаниях, которые будут проходить в Женеве за закрытыми дверями.

23 сентября 2019 года Гутерриш объявил о создании комитета.

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