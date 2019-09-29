У берегов Йемена пропал паром

29 сентября 2019 01:58 (UTC+04:00)

Курсирующий между восточной йеменской провинцией Эль-Махра и островом Сокотра паром, на борту которого находятся 55 человек, пропал с экранов радаров, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мы получили отчет, согласно которому паром исчез после того, как в среду покинул порт Эль-Махры, направившись к острову Сокотра. На борту 55 человек", - говорится в заявлении. Администрация острова проинформировала о случившемся коалицию во главе с Саудовской Аравией и начала поисково-спасательную операцию.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. Конфликт обострился с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Эр-Риядом, которая выступила на стороне войск президента республики Абд Раббо Мансура Хади.

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