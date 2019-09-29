Родственники Ширака запретили Марин Ле Пен присутствовать на церемонии его памяти

29 сентября 2019 21:42 (UTC+04:00)

Родственники скончавшегося в четверг экс-президента Франции Жака Ширака уведомили в воскресенье лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, что ее присутствие на церемонии его памяти нежелательно, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно его сведениям, полученным от родственников бывшего президента, Марин Ле Пен отказалась от своих планов прийти в понедельник в парижский собор Сен-Сюльпис, где пройдет заупокойная служба, а также гражданская церемония в память о Жаке Шираке.

Как сообщило агентство France Presse, родственники Ширака в субботу узнали из СМИ, что Марин Ле Пен намерена появиться в соборе Сен-Сюльпис. В дальнейшем они сообщили, что прийти на церемонию памяти Ширака - это личное право Марин Ле Пен, однако они не хотели бы ее там видеть. Французский декрет от 1989 года относительно проведения общественных церемоний определяет категории лиц, которые располагают правом быть на них приглашенными. В этом списке фигурируют депутаты Национального собрания - а Марин Ле Пен входит в состав нижней палаты парламента.

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