Иран хочет отправить астронавта в космос

5 октября 2019 20:30 (UTC+04:00)

Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми заявил, что Иран намерен отправить своего астронавта в космос, однако Тегерану потребуется помощь других стран, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы должны отправить иранского космонавта в космос, это будет осуществлено в сотрудничестве с другими странами", - заявил Джахроми, выступая в субботу на церемонии по случаю Всемирной недели космоса.

"США в одночасье ввели санкции в отношении трех крупных космических ведомств, но санкциям не удастся остановить иранских ученых", - добавил он.
Министерство финансов США 3 сентября сообщило о введении санкций против космических ведомств Ирана.

Под ограничительные меры попали исследовательский институт астронавтики, космическое агентство и иранский центр исследования космоса. Госсекретарь США Майк Помпео в своем заявлении пояснил, что введение санкций против иранского гражданского космического агентства обусловлено его активностью в части поддержки и развития баллистической ракетной программы.
В США утверждают, что технологии для запуска в космос ракет, разработанные в рамках гражданской космической иранской ядерной программы, практически идентичны и могут быть использованы с технологиями для баллистических ракет. В частности, речь идет о ступенях ракеты, системе запуска двигателей верхней ступени и системах управления полета многоступенчатой ракеты.

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