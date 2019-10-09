В Эквадоре ввели комендантский час в районах со стратегическими объектами

9 октября 2019 08:38 (UTC+04:00)

Власти Эквадора во вторник ввели комендантский час в районах по всей стране, где расположены государственные здания и стратегические объекты, следует из президентского указа, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Президент Эквадора Ленин Морено на прошлой неделе объявил режим чрезвычайного положения в связи с протестами, вызванными экономической политикой правительства. Позже парламент Эквадора принял решение приостановить свою деятельность в связи с массовыми акциями протеста, которые проходят в Кито и других городах страны. Министерство образования в свою очередь сообщило, что занятия в школах и университетах будут приостановлены с 8 октября по всей стране из-за протестов.

"На время чрезвычайного положения с понедельника по воскресенье с 20.00 по 05.00 будет запрещено передвигаться в районах, где располагаются стратегические здания и объекты, такие как здания, где находятся штаб-квартиры правительственных органов и другие, которые определит Объединенное командование Вооруженных сил", - говорится в документе.

Президент Эквадора Ленин Морено 1 октября объявил о ряде экономических реформ в стране. Социальное недовольство и протесты вызвало решение либерализовать цены на топливо и отменить субсидии на топливо, которые обходились государству в 1,3 миллиарда долларов.

В течение нескольких дней страна была парализована из-за забастовки транспортных служб, начались беспорядки и стычки с полицией. Манифестации в стране продолжаются.

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