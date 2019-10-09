В Лондоне заявили, что вклад лауреатов Нобелевской премии по химии в науку изменил мир

Вклад лауреатов Нобелевской премии по химии за 2019 год в область материаловедения позволил создать технологии, которыми сегодня пользуется весь мир. Об этом заявил в среду президент Лондонского королевского общества Венки Рамакришнан, комментируя присуждение престижной награды американцу Джону Гудинафу, британцу Стэнли Уиттингему и японцу Акире Ёсино "за разработку литиевых батарей", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вклад профессора Гудинафа в материаловедение по своей сути сформировал те технологии, которые сегодня мир воспринимает как должное. Сделав возможной подзарядку смартфона в вашем кармане и создав основополагающие работы, посвященные свойствам магнетизма, своим вкладом он открыл новые области для научных и инженерных исследований, - говорится в письменном заявлении Рамакришнана, текст которого был распространен пресс-службой Королевского общества. - Он разработал катод для литий-ионных батарей, опираясь на работы другого лауреата премии профессора Уиттингема, а благодаря труду профессора Ёсино эта разработка стала коммерчески рентабельной. Научные прорывы почти никогда не бывают заслугой одного человека, и мы считаем правильным, что премию разделили эти трое ученых".

Известие о том, что он стал лауреатом Нобелевской премии, застало 97-летнего Гудинафа в Лондоне, куда он прибыл, чтобы получить старейшую в мире научную награду - медаль Копли, присуждаемую Лондонским королевским обществом с 1731 года.

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