Иран полагает, что страны региона примут его инициативу всеобщего диалога

10 октября 2019 03:19 (UTC+04:00)

Иран рассчитывает, что его соседи по региону положительно отреагируют на предложенную президентом страны Хасаном Роухани "Ормузскую мирную инициативу" по проведению всеобщего диалога, написал в своей статье для кувейтской газеты "Ар-Райи" министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"С увеличением числа угроз и вызовов, чтобы спасти регион от разрушения, мы чувствуем необходимость нового диалога в регионе больше, чем когда-либо. Сохранение безопасности в регионе - это коллективная ответственность всех находящихся там государств. "Ормузская мирная инициатива" с участием стран региона - Ирака, Саудовской Аравии, Омана, ОАЭ, Кувейта, Катара, Бахрейна и Ирана - дает необходимые и достаточные возможности для достижения всеобщей безопасности в регионе путем внутреннего регионального диалога без иностранного вмешательства... Мы ожидаем положительную реакцию от стран региона по поводу этой инициативы", - пишет Зариф.

Он отметил, что "регион страдает от отсутствия всеобъемлющего регионального диалога в различных областях, это приводит к тому, что корни мира высыхают навсегда". "Наш регион больше нуждается во внутреннем региональном диалоге, чем в обмене обвинениями, использовании враждебных и злых выражений, конкуренции за обладание оружием и гонке вооружений", - считает он.

При этом глава МИД Ирана разъяснил, что предложенная инициатива основана на твердых принципах - приверженности целям, принципам ООН, добрососедства, уважения суверенитета и единства территорий, решении конфликтов мирными способами, отказе от участия в любом союзе или военном альянсе против какой-либо страны.

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