В Эквадоре протестующие взяли в заложники восемь полицейских

10 октября 2019 21:13 (UTC+04:00)

Протестующие в Эквадоре индейцы взяли в заложники восьмерых полицейских, их показал собравшимся в доме культуры на севере Кито руководитель Конфедерации индейских национальностей страны, сообщает издание Comercio, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Руководители индейского движения поместили задержанных под сценой дома культуры, разули и сообщили, что в Сакисили также захвачены 40 военнослужащих", - пишет издание.

Глава конфедерации Хаиме Варгас обратился к властям с просьбой передать им тела трех погибших в ходе протестов товарищей, а также потребовал остановить репрессии в отношении манифестантов.
Ранее сообщалось о пяти жертвах столкновений протестующих с полицией. Правозащитники призвали правительство Эквадора остановить насилие и гарантировать соблюдение прав граждан.

В начале октября в Эквадоре начались манифестации граждан, недовольных экономическими реформами правительства. К транспортным присоединились другие общественные организации, объявлена бессрочная мобилизация представителей коренных народов с целью протеста против экономической политики правительства.
Президент Эквадора Ленин Морено объявил режим чрезвычайного положения в связи с протестами.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Эквадоре из тюрьмы сбежали несколько десятков заключенных
Другие страны 07:00
В Эквадоре ввели комендантский час в районах со стратегическими объектами
Другие страны 9 октября 08:38
Парламент Эквадора приостановил работу на фоне массовых протестов
Другие страны 9 октября 01:36
В Эквадоре захватили три нефтяных месторождения компании Petroamazonas
Другие страны 8 октября 04:15
В Эквадоре прекратили забастовку, парализовавшую на два дня страну
Другие страны 5 октября 06:34
В Эквадоре ввели режим ЧП из-за протестов
Другие страны 3 октября 23:13
Лента новостей
В США подтвердили возможность заключения валютного соглашения с Китаем
США 21:30
КТК-Казахстан продлил тендер на строительство линий передачи
Тендеры 21:27
Американская Epsilon получила приток в 150 тыс куб м газа в сутки на узбекском месторождении
Бизнес 21:27
Туристический сектор Казахстана опережает остальные по темпам роста
Туризм 21:00
TBC Capital: В Грузии растет количество туристических авиаперевозок
Туризм 20:57
Азербайджанская компания «Sab» огласила новое направление экспорта
Бизнес 20:46
Стоимость иранского экспорта сократилась на 10 %
Бизнес 20:43
В БГУ прошло мероприятие, посвященное 80-летнему юбилею видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
Общество 20:28
Иранский депутат: Ардебильская железная дорога является логичным путем для коридора Север-Юг
Экономика 20:17