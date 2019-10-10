В Эквадоре протестующие взяли в заложники восемь полицейских

Протестующие в Эквадоре индейцы взяли в заложники восьмерых полицейских, их показал собравшимся в доме культуры на севере Кито руководитель Конфедерации индейских национальностей страны, сообщает издание Comercio, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Руководители индейского движения поместили задержанных под сценой дома культуры, разули и сообщили, что в Сакисили также захвачены 40 военнослужащих", - пишет издание.

Глава конфедерации Хаиме Варгас обратился к властям с просьбой передать им тела трех погибших в ходе протестов товарищей, а также потребовал остановить репрессии в отношении манифестантов.

Ранее сообщалось о пяти жертвах столкновений протестующих с полицией. Правозащитники призвали правительство Эквадора остановить насилие и гарантировать соблюдение прав граждан.

В начале октября в Эквадоре начались манифестации граждан, недовольных экономическими реформами правительства. К транспортным присоединились другие общественные организации, объявлена бессрочная мобилизация представителей коренных народов с целью протеста против экономической политики правительства.

Президент Эквадора Ленин Морено объявил режим чрезвычайного положения в связи с протестами.

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