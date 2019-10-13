Саудовская Аравия подтвердила прибытие американских военных

13 октября 2019 00:29 (UTC+04:00)

Министерство обороны Саудовской Аравии подтвердило прибытие дополнительных сил из США для обеспечения безопасности, говорится в заявлении ведомства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Принято решение принять дополнительные силы и оборонительную технику в рамках сотрудничества Королевства и США в целях обеспечения региональной безопасности, а также чтобы противостоять любым попыткам расшатать стабильность в регионе и мировой экономике", - отмечается в документе.

Ранее Пентагон подтвердил дополнительное размещение 3 тысяч военных в Саудовской Аравии, а также дополнительного вооружения в ответ на атаки на нефтяной сектор страны. Спецпредставитель госдепа США по Ирану Брайан Хук заявил, что эти войска носят исключительно оборонительный характер и их миссия предполагает защиту Саудовской Аравии от нападений со стороны Ирана.

Несколько нефтяных объектов Саудовской Аравии подверглись ударам 14 сентября. После инцидента крупнейший экспортер нефти сократил добычу более чем вдвое. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что атаку провели их бойцы с помощью беспилотников. США заявили, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинили в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что к атакам причастен Тегеран. Иран отвергает обвинения в свой адрес.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Караван мигрантов отправился с юга Мексики к границе с США
Другие страны 12 октября 23:50
Два человека ранены при стрельбе на свадьбе в церкви в США
США 12 октября 23:21
В Новом Орлеане при обрушении строящейся гостиницы погиб человек
США 12 октября 21:55
Замгоссекретаря США посетит Саудовскую Аравию, ОАЭ и встретится с президентом Йемена
Другие страны 12 октября 18:57
Саудовская Аравия получила сигнал бедствия с иранского танкера в Красном море
Другие страны 12 октября 18:30
В Нью-Йорке четыре человека погибли в результате стрельбы у клуба
Другие страны 12 октября 18:14
Лента новостей
По меньшей мере 10 полицейских погибли при взрыве в Кении
Другие страны 01:05
На Бали из отеля спасли дельфинов, которые жили в ужасных условиях
Другие страны 00:12
Караван мигрантов отправился с юга Мексики к границе с США
Другие страны 12 октября 23:50
Два человека ранены при стрельбе на свадьбе в церкви в США
США 12 октября 23:21
Помпео поздравил премьера Эфиопии с присуждением Нобелевской премии мира за 2019 год
Другие страны 12 октября 22:55
Глава МИД Турции прибыл в Азербайджан
Турция 12 октября 22:52
В Баку прошла церемония награждения победителей Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
Общество 12 октября 22:37
Протестующие перекрыли подъезды к аэропорту столицы Эквадора
Другие страны 12 октября 22:17
В Новом Орлеане при обрушении строящейся гостиницы погиб человек
США 12 октября 21:55