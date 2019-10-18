Американскую модель нашли мертвой в пустыне в ящике, залитом бетоном

Американскую модель Эсмеральду Гонсалес нашли мертвой в пустыне Невада. Ее тело лежало в деревянном ящике, залитом бетоном, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Поиски 24-летней манекенщицы велись пять месяцев. Полиция установила, что смерть девушки наступила в результате отравления ядовитым веществом, также перед этим ее пытались задушить. По подозрению в убийстве задержали 45-летнего соседа погибшей Кристофера Престипино.

По версии следствия, в день убийства Гонсалес употребила наркотики, находясь в доме у злоумышленника. Отмечается, что после этого она стала странно себя вести, и Престипино привязал ее к кровати.

Когда же он освободил Гонсалес, она ударила его в лицо, после чего он попытался ее задушить, однако когда модель очнулась, Престипино отравил ее средством для чистки бассейна, в результате чего Гонсалес скончалась.

"Престипино арендовал грузовик, положил в него тело жертвы и умчался в пустыню", – заявил обвинитель.

Главный заместитель окружного прокурора Памела Веккерли назвала еще одного подозреваемого – Кассандру Басконес. Она может быть причастна к убийству, но все еще находится на свободе

В настоящее время мужчина арестован по подозрению в убийстве, похищении и заговоре с целью убийства.

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