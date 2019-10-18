В Танзании почти 40 школьников пострадали при ударе молнии

18 октября 2019 21:07 (UTC+04:00)

По меньшей мере 39 детей пострадали от удара молнии в школе в Танзании, сообщает газета Mwananchi, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в округе Гейта на северо-западе страны в пятницу утром. Ученики четвертого класса начальной школы находились в классе, когда по зданию ударила молния. Представитель местных медиков Джозефат Симео заявил, что пострадавшие дети доставлены в больницы.

Он подчеркнул, что дети после удара молнии испытали шок и потеряли сознание, но им была быстро оказана первая помощь. На данный момент 36 школьников получили лечение и выписаны.

Врач из больницы в районе Нзера Каитила Мурусури заявил, что к нему доставили 24 ребенка, специалисты оказали им первую помощь.

"Двадцать одного из них выписали из больницы, трое из их числа, состояние которых плохое, продолжают получать лечение", - добавил он.

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