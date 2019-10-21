В Мексике из-за циклона "Присцилла" отменили занятия в почти 3 тыс. школ

21 октября 2019 08:21 (UTC+04:00)

Власти штата Халиско на западе Мексики отменили занятия в школах десятков муниципалитетов из-за циклона "Присцилла". Об этом сообщило в воскресенье вечером региональное министерство образования, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Информируем о том, что в понедельник, 21 октября, в связи с прохождением тропического шторма "Присцилла" отменяются занятия в школах <...> 39 муниципалитетов Халиско", - говорится в записи. Решение властей касается более чем 265 тыс. учащихся из 2,95 тыс. школ.

По данным метеорологов, скорость ветра в пределах циклона достигает 15 м/с с порывами до 20,8 м/с. Он принес в регион сильные осадки, которые могут вызвать наводнения и сход оползней. Власти призвали жителей потенциально уязвимых районов быть особенно осторожными и следить за оповещениями сил гражданской обороны.

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