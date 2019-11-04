В США заявили, что под санкции Вашингтона подпали представители "ближнего круга" Хаменеи

4 ноября 2019 22:27 (UTC+04:00)

Санкции, о которых объявил в понедельник американский Минфин, нацелены на представителей ближнего круга руководителя и духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщила в понедельник журналистам представитель американской администрации высокого ранга в ходе брифинга, проводившегося по случаю годовщины захвата в 1979 году посольства США в Тегеране, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Введение санкций в отношении ближнего круга руководителя и духовного лидера Ирана являются очень важной демонстрацией нашего осознания того, что иранский режим совершенно не изменился за последние 40 лет - это та же толпа нечистых на руку революционеров, которые пришли к власти в 1979 году", - сказала она.

Ранее Министерство финансов США объявило о расширении санкционного списка в отношении Тегерана, внеся в него Генштаб ВС Ирана, а также девятерых граждан страны, среди которых сын духовного лидера страны Моджтаба Хаменеи и другие представители иранских властей высокого ранга. В списке, в частности, фигурирует начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Хосейн Багери, а также целый ряд генералов, священнослужителей и чиновников.

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