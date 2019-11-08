В Японии из-за беспилотника над аэропортом отменили или перенесли почти 30 рейсов

8 ноября 2019 09:16 (UTC+04:00)

Почти 30 авиарейсов были отменены, отложены или направлены в другие города из-за появления в четверг поздно вечером неопознанного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в небе над международным аэропортом Кансай у японского города Осака. Об этом сообщило в пятницу агентство Kyodo, передает передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Беспилотник вначале был замечен членом экипажа одного из лайнеров, приземлившихся в аэропорту. Его взлетно-посадочные полосы после этого были немедленно закрыты, однако впоследствии воздушная гавань возобновила работу. Затем БПЛА был замечен во второй раз, что привело к новому сбою в работе аэропорта.

Сейчас его служба безопасности вместе с полицией анализирует записи камер слежения, чтобы определить траекторию движения беспилотника и его принадлежность. Власти также объявили в пятницу, что усилят меры безопасности в районе аэропорта Кансай - третьего по объемам перевозок в Японии после токийских Ханэда и Нарита. Ежегодно им пользуются около 28 млн пассажиров.

Это уже второй инцидент такого рода в аэропорту Кансай за прошедший месяц. 19 октября его взлетно-посадочные полосы также пришлось закрывать из-за появившегося над ними БПЛА.

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